Банк ДОМ.РФ распространил условия «Льготной ипотеки на ИЖС» по ставке от 6,1% на все категории заемщиков. Как уточняется в сообщении банка, это пилотная программа «ДОМ.РФ», запущенная с целью развития сегмента индивидуального жилищного строительства. Оформить кредит на строительство загородного дома могут все граждане РФ в возрасте от 21 до 65 лет.

По условиям программы, денежные средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство дома на имеющемся в собственности участке. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн — для других субъектов РФ.

Первоначальный взнос — от 20%. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, она заказывается через сотрудника банка, без обращения в отделение банка или в Пенсионный фонд РФ.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.

