WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто до 15 мая не примет обновленные положения политики мессенджера, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте технической поддержки, передает ТАСС.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — предупреждает мессенджер.

По сведениям интернет-портала TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.



Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, трансакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram.