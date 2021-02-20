Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что России удалось минимизировать риски падения экономики в 2020 году за счет эффективных мер, принятых президентом Владимиром Путиным и правительством. Такое мнение он выразил в ходе интервью каналу «Дума ТВ».

«Прогнозы в прошлом году были очень неутешительные, особенно на пике пандемии. Специалисты, эксперты говорили, что, возможно, падение экономики составит выше 5%. Сейчас видим, что страна за счет тех эффективных мер, которые принимал президент, над которыми работало правительство, минимизировала эти риски. Снижение экономики составило немногим более 3%», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность по итогам прошлого года продемонстрировали рост. Также, по словам спикера, «несмотря на серьезное падение в жилищном строительстве, темпы удалось восстановить и выйти даже немного с плюсом в сравнении с 2019 годом».

В то же время проблемы, связанные с пандемией, сильно повлияли на работу таких отраслей, как туризм и гостиничный бизнес, вообще на сферу услуг, отметил Володин. «Вызовы, с которыми мы столкнулись, еще раз показали, что наша страна эффективно развивается, мы можем многое — спасаем жизни людей, помогаем друг другу. Сделали все от нас зависящее, чтобы экономика, столкнувшись с такими проблемами, не снижала сильно темпы», — подчеркнул Володин.