В банке на Юго-Западе Москвы произошла кража из ячейки на общую сумму порядка 30 млн рублей. Об этом РБК сообщили источники в столичном Главном управлении МВД России и территориальном отделе полиции.

По данным источников, речь идет об Алеф-Банке, расположенном по адресу: ул. Кржижановского, д. 21/33. Владелец ячейки заключил договор с банком на аренду сейфа в сентябре 2019 года.

После этого он положил в ячейку 200 тыс. долларов, 100 тыс. евро, золотые монеты Банка России стоимостью 4 млн рублей, ювелирные изделия стоимостью 1 млн рублей и золотые часы стоимостью 3 тыс. долларов.

По данным собеседников РБК, 19 февраля сотрудник банка позвонил владельцу ячейки и сообщил, что его имущество, возможно, было похищено. Приехав в банк и открыв свою ячейку № 12, мужчина обнаружил пропажу денег и вещей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали РБК, что сообщение о краже из индивидуального банковского сейфа в банке на улице Кржижановского поступило в 18:15 мск 19 февраля. Следователи начали проводить доследственную проверку. Информагентство отправило запрос в Алеф-Банк.

Ранее, 13 февраля, в Москве возбудили четыре уголовных дела после краж из ячеек в столичных банках. Общая сумма ущерба составила 5,3 млн рублей, указывает РБК.



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