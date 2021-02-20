Стоимость биткоина превысила 57 тыс. долларов и установила очередной рекорд, свидетельствуют данные портала Coindesk.com.

По состоянию на 15:48 мск курс составляет 57 307,26 за единицу криптовалюты (плюс 8,87% за сутки). В качестве суточного максимума указана величина 57 492 доллара. Это же значение, как следует из данных Coindesk, является историческим максимумом.



Рыночная капитализация криптовалюты достигла 1,07 трлн долларов.