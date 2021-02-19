Крупнейшие российские банки снизили объемы вознаграждения составу правления в 2020 году, пишет «Коммерсант» . Это следует из данных ежеквартальных отчетов по ценным бумагам. Так, среди 15 крупнейших по размеру активов банков снижение составило от 5,7 до 48,03% и затронуло почти всех игроков.

В ВТБ и Совкомбанке сокращение связано с урезанием премий на фоне пандемии. СберБанк выплатил правлению 5,9 млрд рублей вместо 6,3 млрд рублей годом ранее, а обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 млрд рублей против 3,8 млрд рублей годом ранее. Как отметили в Совкомбанке, по мере истечения льгот в 2021 году банк продолжит выплаты акционерам и выплаты отложенных бонусов топ-менеджмента. В «ФК Открытие» снижение объясняется тем, что «в 2020 году на процент выполнения ключевых показателей эффективности повлияли неблагоприятные внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса и деловой активности» на фоне пандемии.

Исключение из тренда наблюдается лишь у двух игроков — РСХБ и Альфа-Банка, где выплаты выросли на 26,5% и 7,5% соответственно. В Альфа-Банке рост объяснили расширением состава правления. Среди остальных банков, входящих в топ-40 по размеру активов, наблюдается обратная тенденция — они увеличили траты на вознаграждение топ-менеджменту. Наиболее высокий рост у Мособлбанка (108,5%), Банка ДОМ.РФ (83,2%), РНКБ (55,2%), Новикомбанка (43,0%) и банка «Восточный» (42,9%).

По мнению экспертов, 2021 год в целом по сектору ознаменуется повышением выплат правлениям банков по сравнению с 2020 годом. Восстановление премиальной части у банкиров до уровня 2019 года произойдет по мере развития ситуации с пандемией, считают они. У банков сейчас наблюдается снижение рентабельности, но крупнейшие игроки пострадали несильно, а прибыль по сектору оказалась близка к рекордному финансовому результату «докризисного» 2019 года (1,6 трлн рублей против 1,7 трлн рублей). Поэтому крупнейшие банки в 2020 году могли себе позволить крупные бонусы и премии, отметили эксперты.