Вопрос о руководителе был основной проблемой, препятствовавшей объединению пенсионных СРО.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с предложением ЦБ, что возглавить единую саморегулируемую организацию (СРО) должен нынешний президент Ассоциации НПФ (АНПФ) Сергей Беляков, пишет «Коммерсант». Остальные проблемы объединения фондов носят технический характер. На встрече зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями индустрии НПФ предварительно было согласовано объединение двух СРО пенсионного рынка — Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и АНПФ. Об этом рассказали несколько источников.
Вопрос о руководителе был основной проблемой, препятствовавшей объединению пенсионных СРО. Но в итоге подавляющее большинство НПФ согласились, что президентом единой СРО должен стать Беляков, отметил один из собеседников издания. По его словам, в частности, такое решение было принято после того, как в ЦБ пообещали прислушаться к инициативам НПФ, если они поддержат объединение.
Но ряд вопросов остался неурегулированным. Например, как будет формироваться совет СРО — по групповому признаку или по участникам рынка и т. д. Основная дискуссия — кто его возглавит. Опрошенные нынешние члены НАПФ полагают, что руководителем этого коллегиального органа должен стать президент этой ассоциации Константин Угрюмов.
По словам нескольких собеседников издания, в ЦБ хотят видеть на этой должности депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, который руководит рабочей группой по НПФ. Ряд топ-менеджеров НПФ, входящих как в НАПФ, так и в АНПФ, против этой кандидатуры. По словам Скриванова, он не предлагал своей кандидатуры на должность в СРО. Депутат не может заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме как преподавательской, научной и творческой, напомнил он.
Для того чтобы саморегулирование заработало в полную силу на маленьком и постоянно сжимающемся рынке, СРО действительно придется объединиться и завершить конфликты, которые мешают этому процессу, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
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