СберБанк предлагает поздравить мужчин с Днем защитника Отечества персонализированными музыкальными обращениями. Это можно сделать в рамках специального праздничного проекта «Хит о нем» с участием Веры Брежневой, следует из сообщения «Сбера».

Один из способов создать персонализированное музыкальное поздравление — зайти на сайт https://www.sber.ru/hit, выбрать имя из предложенного списка и обращение (любимый, друг, коллега), вариант поздравления (серьезный, яркий, современный, творческий, романтичный), указать, от кого поздравление (от коллеги, друга, любимой, семьи или общее поздравление).

«После этого будет создан музыкальный трек с уникальным текстом для конкретного мужчины. Ссылку на него можно скопировать и переслать ему любым удобным способом или разместить в соцсетях», — поясняют в «Сбере».



Создать поздравление также можно с помощью ассистентов «Салют»: достаточно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Салют», сделай хит» в приложении «СберБанк Онлайн», «Салют» или на устройстве SberPortal. Виртуальные ассистенты «Афина», «Джой» или «Сбер» пройдут вместе с пользователем все шаги по созданию трека, запишут ответы на вопросы и пришлют ссылку на поздравление.