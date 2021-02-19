Банки выдали в январе 2021 года 51,5 тыс. автокредитов , что на 15% больше, чем в январе 2020-го, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это рекордное количество выдач для января — обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается, отмечается в сообщении.

Самая высокая динамика была в Новосибирской (плюс 54%), Калужской (плюс 36%), Иркутской (плюс 33%), Белгородской (плюс 28%) областях и Красноярском крае (плюс 26%). Самая низкая динамика была в Ростовской области (плюс 8%), Югре (плюс 6%), Воронежской области (плюс 5%), Татарстане (плюс 4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (минус 5%). В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге — на 10%.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, январский рост выдач автокредитов объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий. В итоге выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января — середину февраля, пояснил Александрович.