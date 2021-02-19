ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 21 февраля.

Курс доллара повысился на 1,16 копейки, составив 73,9833 рубля (73,9717 рубля на 20 февраля). Курс евро повысился на 11,77 копейки, до 89,6604 рубля (89,5427 рубля на 20 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 18 копеек и составил 73,95 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,72 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,89—74,19 рубля за доллар и 89,46—89,98 рубля за евро.