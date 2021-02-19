Минфин РФ предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, говорится в сообщении ведомства.

«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — отмечается в сообщении.

Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, подчеркнул заместитель Министра финансов Алексей Моисеев.

«Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — отметил он.

По данным Минфина, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году — 4,9 млрд рублей.