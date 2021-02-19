Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии субботы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 3 копейки. На 10:15 мск курс доллара вырос на 13 копеек и составил 73,99 рубля, а евро подешевел до 89,63 рубля (минус 20 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в субботу с утра ожидается переход рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. В отсутствии изменений внешнего фона, доллар ляжет в дрейф в районе 74 рублей, в котором и проведет всю сессии на фоне низких объемов торгов, прогнозировал эксперт.

«Среднесрочный взгляд на рубль у нас негативный. Пара доллар-рубль даже при рекордных ценах на нефть таки и не рискнула попробовать на прочность сильное сопротивление 73. Должно произойти какое-то чудо, чтобы за доллар стали давать менее 73 рублей. Пока же мы ждем плавного движения пары в район сопротивления 74,7 и пробой его вверх на первой негативной новости или ухудшении внешнего фона. Что касается сегодняшнего дня, то ждем завершения торгов по паре чуть выше отметки 74», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.