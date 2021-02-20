В сегменте сбережений доля клиентов-женщин выше, чем мужчин: 64% в классических депозитах и 55% — в накопительных счетах, говорится в исследовании ВТБ. В общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше. Также инвестиционные продукты мужчины выбирают вдвое чаще, но доля инвесторов-женщин за 2020 год выросла с 24% до 32%.

Женщины чаще берут кредиты наличными — их доля в 2020 году составила 56%, но мужчины тратят больше: оборот по их картам ВТБ составляет 58% в общей структуре. Женщины больше тратят в магазинах косметики и салонах красоты (66% от общего объема трат в этих категориях), а также на одежду и обувь (62%). Мужчины оставляют больше денег в автосалонах и автосервисах (75%), магазинах электроники (73%), стройматериалов (67%), спорттоваров (66%), а также больше средств расходуют на товары для дома (60%), бытовую технику (62%) и продукты питания (57%).

Соотношение пользователей «ВТБ Онлайн» составляет 52% против 48% (в пользу сильного пола). Переводить средства другим клиентам женщины стали чаще, но пока уступают по числу и объему переводов мужчинам на 20% и 35% соответственно. Средний чек перевода у мужчин оказался выше на 20%.