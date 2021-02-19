Прибыль в прошлом году получили 58% компаний МСБ, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Промсвязьбанка, организованном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Согласно ему, 18% сработали «в ноль», 22% предприятий МСБ оказались убыточными по итогам 2020 года. Только 11% компаний назвали новогодние каникулы и предпраздничные дни периодом повышенного заработка. Почти половина опрошенных не смогла получить ожидаемый доход из-за усиления во многих регионах ограничительных мер.

Также компании не изменяли программу стимулирования сотрудников — работодатели, которые выплачивали регулярные премии, продолжили такую тактику. Две трети предприятий по итогам года выдали сотрудникам бонусы, однако сумма оказалась меньше, чем в 2019-м. Каждый третий опрошенный привязывает индекс зарплат работников к темпам потребительской инфляции в стране. По данным Росстата, по итогам 2020 года она составила 4,91%.

По словам председателя комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимира Гамзы, положительное влияние на прибыль оказало отсутствие локдауна во втором полугодии — предприятия смогли эффективно работать весь этот период. У большинства предприятий получилось перестроиться, принять антикризисные меры, сократить расходы и правильно выстроить свою работу даже в условиях пандемии. Как отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, рентабельность в большинстве отраслей была достаточной, чтобы поглотить убыток за время ограничительных мер.

Ожидания по итогам 2020 года не оправдались, и результаты оказались значительно лучше, так как правительство отказалось продлевать локдаун во время осенней вспышки коронавируса. По прогнозам, 2020-й с прибылью могли закончить только 40% компаний, а с убытками — 60%, рассказал Гамза. По его мнению, если не случится новой волны распространения коронавируса и очередных ограничительных мер, по итогам 2021-го, скорее всего, можно ожидать прибыль от 75% предприятий.

В прошлом году бизнес смог приспособиться к новым реалиям во время пандемии, прокомментировали в банках. Многие компании начали активно внедрять дистанционные сервисы, доставку и продолжили работать, но значительную роль сыграла помощь государства и банков. Самыми популярными мерами были отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности. Закредитованность компаний в среднем по стране в 2020 году выросла, однако ссуды нельзя назвать проблемными, сообщили банкиры. В 2021 году в результате улучшения эпидемиологической обстановки и реализации отложенного спроса можно ждать увеличения спроса на займы до 25%, считают в кредитных организациях.