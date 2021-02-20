На iFin-2021, где представители финансового сектора обсудили тренды, яркие кейсы и клиентские решения, iDSystems и РосДорБанк презентовали новый технологичный продукт. О проекте внедрения «Электронного досье клиента (анкета клиента)» рассказали начальник отдела отчетности РосДорБанк Светлана Просужих и представители компании-разработчика — генеральный директор iDSystems Андрей Федорец и product-manager Евгений Борисов.

У ПАО «РосДорБанк» появилась потребность в более быстрой, без лишних коммуникаций, обработке электронных заявок на открытие новых клиентских счетов, для которой необходимо оперативное взаимодействие со многими подразделениями банка в едином информационном поле. Стояла задача объединить и наладить взаимодействие управлений по работе с корпоративными клиентами, юридического, финансового мониторинга, отдела идентификации и открытия счетов, службы безопасности. Самым оптимальным решением для финансовой организации стала база с электронным досье, которую планируется интегрировать в АБС, и автоматическая система проверки уведомлений об обновлении сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

С этими задачами легко справилась информационная система «iDПрофиль», разработанная компанией iDSystems. Программный комплекс, тесно интегрированный с системой « iDБанк », предназначенной для получения документов из государственных органов в электронном виде, объединил банковские сервисы «Регулярная проверка» и «Досье клиента». Так в ПАО «РосДорБанк» появится «Электронное досье клиента (анкета клиента)», которое будет использовать не только различные наборы модулей системы «iDБанк», но и весь ее функционал, а также подтвержденные сведения из ФНС, ФССП, ПФР, МЭР, МВД, ФОМС, «Универсального сервиса по получению результатов оказания госуслуг».

В результате анкеты клиента в банке будут заполняться и проверяться быстро, безошибочно и автоматически всеми нужными подразделениями, с внесением данных, полученных через СМЭВ. Есть возможность использования ЭЦП. Все это — единое информационное окно для

прозрачности проведения проверки между подразделениями с указанием статусов и результатов.

«Продукт iDПрофиль, в первую очередь, экономит время клиента и сотрудников банка на обработку заявок и данных. При этом повышается качество проведения проверки полученной информации. Способствуют такой оптимизации юридически значимые данные, полученные через СМЭВ, автоматизированные проверки по внутренним спискам и перечням банка, умный помощник и другие полезные функции», — подчеркнул Product-manager iDSystems Евгений Борисов.

Начальник отдела отчетности ПАО «РосДорБанк» Светлана Просужих отметила : «Внедрение «Электронного досье клиента» поможет снизить количество поездок в банк для новых клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также упростит документооборот в дальнейшем».

Компания iDSystems признательна ПАО «РосДорБанк» за совместное выступление, которое прошло на форме iFin-2021 и было посвящено планируемому внедрению и промышленной эксплуатации продукта «iDПрофиль».

Ознакомиться с презентацией можно здесь .

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Если вы хотите получить подробную информацию о продукте «iDПрофиль», свяжитесь с коммерческим департаментом iDSystems по почте: post@id-sys.ru или по телефону: +7 499 707 1940

Получить комментарии РосДорБанка можно в пресс-службе: rosdorbank.press@bestbrains.ru

О компании:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM

О Банке:

ПАО «РосДорБанк» - один из первых частных корпоративных банков России, созданный в 1991 году крупнейшими дорожными предприятиями для комплексного обслуживания дорожной отрасли.

РосДорБанк оказывает полный комплекс финансовых услуг для физических лиц и предприятий различных отраслей: агропромышленного и военно-промышленного комплексов, транспортной и дорожной отраслей, промышленного и жилищного строительства, торговли, образования.

РосДорБанк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service на уровне B3. Прогноз по рейтингу Банка - стабильный.