Объем выдачи ипотечных кредитов в 2020 году достиг рекордных 792 тыс. штук, что на 27,2% больше результатов за предыдущий год. Сумма выданных кредитов достигла 2,204 трлн рублей, увеличившись на 38% по отношению к 2019 году. Таковы результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Увеличился и средний размер жилищного кредита и по итогам декабря 2020 года составил 2,92 млн рублей (+11,8% к декабрю 2019 года).

Совокупный ипотечный портфель по итогам декабря 2020 года достиг 4,584 трлн рублей, увеличившись на 17% к декабрю 2019 года.

Уровень риска ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне, отмечают аналитики. Так, доля просроченных более 90 дней ипотечных кредитов на конец декабря прошлого года составила 1,38%, что на лишь 0,08 процентного пункта выше, чем в декабре 2019 года.

Средний срок выдаваемых ипотечных кредитов за указанный период также вырос и составляет 201,6 месяца (+4,3% к декабрю 2019 года).

Согласно данным Центробанка, по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля банков (с корректировкой на секьюритизацию) составил почти 25%, превысив результат 2019 года на 20%). Существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказала масштабная программа господдержки, в том числе «Льготная ипотека 6,5%», говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора в декабре 2020 года. Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

