Банк России вынес ряд новых постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Два постановления от 20 февраля 2021 года вынесены в отношении банка «Открытие». Речь идет о нарушениях в соответствии со статьей 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже неоднократно привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Днем ранее Центробанк опубликовал информацию о двух постановлениях в отношении микрокредитной компании «Карпе Дием» от 18 февраля, также пока не вступивших в законную силу. Одно из постановлений вынесено в отношении юридического лица, другое — в отношении должностного лица по части 1 статьи 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Нарушение по указанной части статьи формулируется как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

И юридическому, и должностному лицу назначено административное предупреждение.

На этой неделе регулятор также сообщал о вынесенном 21 января этого года постановлении о привлечении к административной ответственности страховой компании «Росгосстрах» как юридического лица по части 3 статьи 13.25 КоАП («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах») с назначением штрафа.

«Неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, влечет наложение административного штрафа… на юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — гласит указанная часть статьи. Постановление также пока не вступило в силу.



Более подробно причины привлечения участников рынка к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.