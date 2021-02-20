Прогноз структурного профицита ликвидности российского банковского сектора на конец 2021 года составляет 0,8—1,4 трлн рублей. Об этом говорится в новом докладе о денежно-кредитной политике , который в субботу опубликовал Банк России.

По данным ЦБ, структурный профицит ликвидности в среднем по периодам усреднения обязательных резервов снизился с 1,8 трлн рублей в сентябре — октябре прошлого года до 0,3 трлн в октябре 2020-го — феврале 2021-го. На конец 2020 года его величина была равна 0,2 трлн рублей, что ниже прогноза Банка России, который составлял 1—1,4 трлн рублей. Факторами отклонения были меньший, чем ожидалось, приток ликвидности по бюджетному каналу и больший отток наличных денег в декабре.

В числе прочего в докладе отмечается, что по итогам прошлого года отток ликвидности из-за наличных денег оказался выше ожидаемых значений.

«В октябре 2020 года отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении замедлился и был близок к сезонному, а в ноябре впервые с января сменился небольшим притоком в результате возврата части средств в банки. Накопленные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости. В декабре сезонное увеличение объема наличных денег в обращении было основным фактором оттока ликвидности. Динамика показателя была близка к значениям предыдущего года — экономические агенты не стали возвращать ранее полученные наличные средства в банки, а кредитные организации пополняли кассы и банкоматы, как и в декабре 2019 года. Однако прогноз Банка России содержал предпосылку о том, что прирост спроса на наличные деньги будет меньше за счет уже сформированных запасов. В результате по итогам года отток ликвидности из-за наличных денег оказался выше ожидаемых значений. В январе, после новогодних праздников, объем наличных денег в обращении сезонно снизился. Однако приток средств за счет этого фактора был несколько ниже, чем в предыдущие годы, и составил 0,2 трлн рублей (в январе 2020 года: 0,4 трлн рублей)», — отмечается в материале.

«Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года составляет 0,8—1,4 трлн рублей. Он учитывает предпосылку о постепенном возврате в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии, — указывают в ЦБ. — Однако этот процесс может быть растянут на ближайшие несколько лет. Оценка снижения объема наличных денег в обращении в 2021 году составляет 0,2—0,4 трлн рублей. Кроме того, ожидается, что Федеральное казначейство снизит уровень остатков бюджетных средств на счетах в Банке России. В результате больший, чем в предыдущие годы, объем временно свободных средств бюджетной системы будет размещен в банках. По оценкам, дополнительно по итогам года в банках может быть размещено 0,7—1 трлн рублей. Также приток ликвидности в 0,2 трлн рублей составят бюджетные расходы, которые будут профинансированы за счет получения оставшейся части доходов Банка России от реализации в 2020 году пакета акций ПАО «СберБанк».



В опубликованном на этой неделе выпуске информационно-аналитического комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России констатировал , что «в январе структурный дефицит ликвидности временно увеличился из‑за оттока средств по бюджетному каналу и запаздывающего выполнения усреднения обязательных резервов банками. С начала февраля приток средств в банки возобновился, и к середине месяца банковский сектор вернулся к устойчивому профициту ликвидности». Регулятор спрогнозировал сохранение структурного профицита ликвидности в течение 2021 года, пообещав уточнить количественные параметры в докладе о ДКП.