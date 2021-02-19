Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным в России, заявил в эфире радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Мошенники станут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать поддельные сайты авиакомпаний для воровства банковских данных.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать, — подчеркнул Артем Сычев. — Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту».

Сычев подчеркнул, что распознать обман легко: если на других сайтах такого предложения нет, значит скорее всего это мошенническая схема.

По мнению представителя Центробанка, этот вид мошенничества может обрести популярность и летом, и осенью.