Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом пишет РБК , ссылаясь на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Минюст. В начале года Минюст совместно с ЦБ возобновил работу над законопроектом, призванным решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Власти предлагали зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент. Кредитные организации поддерживают эту идею, но хотят дополнить ее, говорится в письме НСФР.

Участники рынка выделяют два типа махинаций с исполнительными документами, следует из письма НСФР, — взыскание фиктивно созданной задолженности и подделка исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Кредитные организации также настаивают на том, чтобы в электронную базу Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП) попадали только листы с дополнительными реквизитами, а листы с неполными данными чисто технически нельзя было бы загрузить в электронную базу ФССП, и дать банкам право на отказы.

Банки также заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов, следует из письма НСФР. Они хотят получить право отказывать предъявителям таких документов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП. Также в НСФР предлагают организовать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов только через систему ФССП.

В ВТБ, Росбанке и банке «Зенит» сообщили, что поддерживают инициативу НСФР. Банк России продолжает работу над поправками в законодательство совместно с другими ведомствами, хотя с предложениями банкиров не ознакомился, сказал представитель ЦБ. Собеседники РБК в банках уверены, что возможность отказов по исполнительным листам не ущемляет интересы добросовестных клиентов и взыскателей.

Предложения банков неплохие, электронный документооборот выгоден и бизнесу, но ключевой риск — волокита на этапе судебных разбирательств, считают в «Деловой России». Важно, чтобы суды своевременно запрашивали актуальную информацию, ответчики получали уведомления и могли реализовать свое право на защиту. Для развития системы исполнения судебных решений нужен непрерывный электронный документооборот между судами, ФССП и банками, отметили в ВТБ. Появление любых новых требований к исполнительным листам приведет к дополнительным отказам от банков, считают в юридической компании «Арбитраж.ру». Необходимость внесения дополнительных реквизитов в исполнительные листы как раз станет проблемой кредиторов, опасаются там. Обязанность вносить данные об исполнительных листах в базу ФССП тоже чрезмерна. Обращение в ФССП усложнит и затянет процедуру, а инструмент предъявления исполнительных листов в банк утратит свою эффективность. Эксперты также видят риски в применении нормы об отказах по исполнительным листам из-за рубежа — есть угроза того, что документ из-за рубежа нельзя будет ни предъявить в банк, ни верифицировать через приставов.