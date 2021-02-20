Влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается. Об этом пишет ЦБ в новом докладе о денежно-кредитной политике .

«Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается», — отмечается в материале.

Вместе с тем в ЦБ констатируют, что пандемия коронавируса и сопутствующие ей противоэпидемические ограничения все еще значимо влияют как на текущую экономическую ситуацию, так и на прогноз развития российской экономики на среднесрочном горизонте. «Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое нельзя полностью исключить до тех пор, пока продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы, а вакцинация в ряде стран задерживается. Кроме того, в случае сильной мутации вируса существующие вакцины могут оказаться неэффективными против новых штаммов, и ограничительные меры по всему миру будут сохранены на более длительном горизонте», — рассуждает регулятор.

По мнению Центробанка РФ, нельзя исключать и структурного сдвига в потребительских предпочтениях, которые могли измениться за время пандемии.

«Во-первых, потребители стали реже посещать магазины традиционного формата, предпочитая либо заказы онлайн, либо более редкие посещения при большем объеме покупки. Продолжение этой тенденции может привести к тому, что общий объем спроса снизится (например, при более редком посещении объем незапланированных покупок тоже оказывается ниже), — полагают в ЦБ. — Во-вторых, противоэпидемические ограничения вызвали стремление населения формировать финансовую «подушку» на случай снижения дохода. Привычка к поддержанию повышенного уровня сбережений и неготовности тратить уже имеющиеся может привести к тому, что траектория восстановления внутреннего спроса сложится ниже ожидаемой».

Также в Центробанке считают, что инвестиционный спрос со стороны компаний может сформироваться ниже ожиданий, если противоэпидемические риски возрастут: компании некоторых отраслей, не видя перспектив восстановления после пандемии, могут пересмотреть долгосрочные программы развития и заложить уровень инвестиционных расходов ниже допандемического.

«Наконец, мировые центральные банки, реагируя на более быстрое восстановление экономик своих стран, могут преждевременно завершить стимулирующие программы, что приведет к волатильности на рынках и увеличит оценку рисков для стран с формирующимися рынками. В случае существенного усиления волатильности на рынках могут обостриться долговые проблемы в развивающихся экономиках, вынужденных осуществлять значительные бюджетные расходы для поддержки населения и бизнеса в период пандемии при уже высоком уровне долга. Возможно также обострение геополитических противоречий, в том числе обусловленных протекционистской политикой. Однако вероятность реализации этого набора рисков смещена к концу прогнозного горизонта», — говорится в докладе о ДКП.

«В целом можно отметить, что население и бизнес во многом адаптировались к жизни в условиях пандемии, а начало массовой вакцинации, даже несмотря на наличие сложностей с ее распространением в отдельных странах и регионах, позволяет относительно оптимистично оценивать перспективы развития в ближайшие годы», — заключает Банк России.

Как уже сообщалось, базовый прогноз ЦБ предполагает рост российской экономики на 3—4% в 2021 году, на 2,5—3,5% в 2022-м и на 2—3% в 2023-м.



«Фактические результаты показывают, что российская экономика уже прошла часть восстановительного пути, устойчивый переход к которому ранее прогнозировался в 2021 году. Ожидаемый пик восстановительной динамики также сместился — с 2022 на 2021 год», — отмечается в докладе о ДКП.