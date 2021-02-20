Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2021 года.
Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на март 2021 года. По сравнению с февральскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, преимущественно снизилась для вложений в рублях и долларах (но есть несколько исключений) и в основном не изменилась в евро (с одним исключением), свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов повысилась в сегменте до востребования, а также для сроков свыше года, а по остальным депозитам — понизилась. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
4,812
|
4,684
|
4,106
|
4,815
|
4,916
|
Март
|
4,887
|
4,137
|
4,073
|
4,784
|
5,335
В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки до трех месяцев и от полугода до года, а на остальные сроки — уменьшилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
0,38
|
0,457
|
0,52
|
0,803
|
1,331
|
Март
|
0,224
|
0,47
|
0,403
|
0,853
|
1,083
Базовая доходность вкладов в евро осталась на уровне февральских ориентиров, кроме самых долгосрочных депозитов, по которым средняя ставка несколько понизилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,04
|
Март
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,033
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.
Напомним, в прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 12 февраля 2021 года, как и до того в декабре, октябре и сентябре 2020-го, она была сохранена на указанном уровне, при этом в Центробанке дали понять, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан: предполагается, что в 2021 году она останется мягкой, хотя не исключается и повышение ключевой ставки, если экономика успеет полностью восстановиться. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
Нет комментариев