Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило Минтранс обязать перевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилет на внутренних рейсах, как это сделано на железнодорожном транспорте, пишут «Известия» . Речь о корректировке не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта, следует из письма председателя ООП Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву. Инициатива направлена на уравнивание прав пассажиров воздушного и железнодорожного транспорта на внутренних рейсах, указано в письме ООП. Организация предложила внести изменения в федеральные авиационные правила, которые должны стать основой для решения спорных ситуаций, возникающих между пассажирами и авиакомпаниями.

Ural Airlines («Уральские авиалинии») и Nordwind Airlines поддерживают инициативу, сообщили представители компаний. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что предложение заслуживает внимания, но необходимо крайне осторожно отнестись к вопросу проверки достоверности данных при их замене — ошибаются пассажиры относительно нечасто, компания фиксирует не больше 10 тыс. таких случаев в год.

Предложение с высокой долей вероятности может быть поддержано, потому что реализация меры не повлечет расходных обязательств бюджета, отметил Зотов. По его словам, в общем объеме пассажиров с ошибками и опечатками сталкиваются не более 1% на рейсе, ежегодно такая проблема касается больше 100 тыс. покупателей авиабилетов. Компании требуют за любые правки от 500 рублей до полной стоимости перелета, указали в ООП.

Сейчас в России некоторые авиакомпании предоставляют пассажирам возможность внести изменения в авиабилет без доплаты, а некоторые за любую правку взимают деньги. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) рекомендует перевозчикам разрешать пассажирам бесплатно исправлять до трех ошибок, не меняющих сути фамилии и имени. Nordwind и «Аэрофлот» бесплатно корректируют дату рождения и номер документа, а изменение имени и фамилии пассажира — за дополнительную плату. Utair взимает плату за любое внесение изменений в авиабилет, говорится на официальном сайте. Лоукостер «Победа» берет плату за изменение фамилии и имени. S7 Airlines сообщает, что в случае ошибок в имении и фамилии пассажир на российских рейсах будет допущен к полету. При этом опечатки — не больше трех — в имени, фамилии не должны искажать их звучание. В авиабилетах на международных рейсах написание имени и фамилии должно на 100% совпадать с тем, как они указаны в паспорте, и опечатки тут не допускаются.

По словам экспертов, серия и номер паспорта в гражданской авиации не являются идентификаторами пассажира, они собираются для Минтранса. Перевозчик не вправе отказывать пассажиру в смене серии и номера паспорта, потому что сбор корректных паспортных данных гражданина является обязанностью авиакомпании, установленной нормативно-правовыми актами. Согласно Воздушному кодексу, отказ пассажира оплатить размещение актуальных данных о своем документе не является причиной для отказа авиакомпании в его перевозке, уточнили эксперты.