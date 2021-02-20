Константин Бобров покинул пост председателя правления банка «Уралсиб», исполняющим обязанности председателя правления назначен Алексей Сазонов, ранее курировавший финансовый блок. Об этом стало известно Банки.ру.



«Константин Бобров покинул пост председателя правления банка «Уралсиб» для того, чтобы сфокусироваться на работе в наблюдательном совете банка. Это решение направлено на усиление корпоративного управления и дальнейшее совершенствование модели менеджмента банка», — сказали в банке.



Алексей Сазонов занимает должность заместителя председателя правления с февраля 2008 года, входит в состав правления банка. Он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов».

