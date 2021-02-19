📰 Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в 10 млрд долларов, выданного на строительство АЭС в 2011 году, пишут «Известия» . Об этом заявили в белорусском минфине. Сейчас между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты, уточнили в ведомстве. В Госдуме сообщили, что деньги, вероятно, пойдут на поддержку белорусских госпредприятий — тяжелого машиностроения, аграрного и медицинского секторов. В парламенте Белоруссии подтвердили, что Александр Лукашенко отправляется в Москву поднимать финансовые вопросы, но уточнили: едет «не с просьбами, а для обсуждения экономической консолидации». Как заявили 19 февраля в Кремле, встреча двух лидеров пройдет 22-го числа в Сочи.

📰 После семимесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали сокращать вложения на рынке российского долга, пишет «Коммерсант». За прошедшую неделю вложения в облигации российских эмитентов уменьшились на 20 млн долларов, что в четыре раза меньше объема средств, инвестированного неделей ранее. Глобальные инвесторы сокращают инвестиции в целом на долговых рынках развивающихся стран, поскольку опасаются ускорения инфляции в США и дальнейшего роста ставок US Treasuries. Впрочем, по мере дальнейшего роста ставок интерес к долговым бумагам emerging markets может вырасти, считают управляющие.

📰 На следующей неделе рубль протестирует психологически важную отметку, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение независимого финансового эксперта Дмитрия Чечулина. По его словам, доллар испытывает трудности из-за не решенного вопроса с пакетом мер на 1,9 трлн долларов США, а евро получает поддержку от плановой вакцинации населения и довольно прогнозируемой монетарной политики. Также введение антироссийских санкций может стать драйвером для ослабления рубля. Исходя из этого, не стоит ожидать укрепления национальной валюты в последнюю неделю февраля. Скорее всего, нас ожидает возврат к уровням 74,17—74,43 против доллара. А против евро возможно тестирование значений в 90 рублей, прогнозирует эксперт.

📰 Кипр отложил открытие границ для российских туристов до 1 апреля, пишет РБК . Ранее власти планировали разрешить въезд для туристов из России с 1 марта. По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен, сказали в посольстве. В дипмиссии отметили, что Минздрав Кипра будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки. А с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой серой категории. Въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан. Сейчас пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

📰 Россиянам хотят разрешить заселяться в отечественные гостиницы по загранпаспортам, пишут «Известия» . Об этом говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата». По действующему законодательству отельеры обязаны отказывать гражданам РФ в номерах при непредъявлении внутреннего документа, даже если им потребовалось место в случае форс-мажора. Участники встречи попросили МВД проработать поправки до 1 апреля. Кроме этого, в документе сообщается о планах упростить передачу сведений о постояльцах — данные могут вноситься в специальный профиль гостиницы на портале госуслуг. Как бы ни было организовано взаимодействие, регуляторные механизмы для отелей не должны нести за собой дополнительной нагрузки, уверены эксперты.

