Падение ВВП России в январе замедлилось до 2,4% в годовом выражении после 3,1% в 2020 году. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за январь 2021 года».



«По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 года ВВП сократился на 2,4% в годовом выражении (по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снижение составило 3,1)», — говорится в документе.



Поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности.