Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила на две недели торги акциями трех американских компаний на фоне роста интереса пользователей соцсетей к этим бумагам, передает РБК со ссылкой на Reuters.

SEC приостановила торги акциями Marathon Group, Affinity Beverage и Sylios начиная с 19 февраля и заканчивая 4 марта, говорится в заявлениях SEC, опубликованных на сайте организации. Запрет коснулся акций, по которым цены и объемы торгов резко выросли с конца января в отсутствие каких-либо новостей и на фоне повышенного интереса к бумагам этих компаний в социальных сетях.

По поводу каждой из попавших в поле зрения SEC компаний регулятор заявил, что определенные пользователи в социальных сетях могут быть вовлечены в скоординированную попытку искусственно повлиять на цены бумаг.

Волатильность так называемых «мемных» акций, то есть бумаг, которые вызывают внезапный интерес у розничных инвесторов в ходе обсуждения в социальных сетях, в последние недели привела к крупным убыткам как хедж-фондов, так и частных инвесторов. Резкие изменения цен акций, в первую очередь взлет и падение котировок сети игровых магазинов GameStop, привлекли внимание регуляторов и законодателей США.



В четверг, 18 февраля, руководители онлайн-брокера Robinhood, маркетмейкера Citadel Securities и хедж-фонда Melvin Capital, а также глава форума Reddit и блогер Кит Гилл были вызваны для дачи показаний в конгресс США в связи с расследованием аномального взлета акций GameStop в январе. Результаты расследования должны показать, имело ли место манипулирование рынком.