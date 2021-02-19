Налоговая нагрузка выросла у 60% российских предпринимателей при переходе с единого налога на вмененный доход на другие налоговые режимы. Об этом сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

«ЕНВД отменили с 1 января. Могу сказать, что у 60% предпринимателей увеличилась налоговая нагрузка при переходе на другой налоговый режим», — сказал он.

Титов напомнил, что альтернативными режимами являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход.

ЕНВД перестал действовать в России с 1 января 2021 года. Он не зависел от полученной выручки и рассчитывался исходя из предполагаемого (вмененного) дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользовались ЕНВД, освобождались от уплаты налога на прибыль, НДС (за исключением импортного) и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Среди отрицательных сторон режима ЕНВД называлась несоразмерность налоговой нагрузки и рентабельности бизнеса, непрозрачность формирования финансового результата, а также использование этого режима при дроблении бизнеса. Данный режим в России применяли около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Титов также сообщил, что доля малых и средних предприятий в России, которые были вынуждены прекратить свою работу в 2020 году в том числе из-за ситуации с пандемией коронавируса, не превышает 3%. «Мы увидели, что закрыто всего в целом по стране 3% малых и средних предприятий», — сказал бизнес-омбудсмен в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Общая численность МСП к январю 2021 года составила почти 5,7 млн субъектов, отметил он.

Малые и средние предприятия, входящие в число пострадавших из-за пандемии, могли претендовать на несколько видов господдержки.