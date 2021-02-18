Тинькофф Банк третий год подряд становится победителем в номинации «Лучшая инвестиционная компания» премии «Банк года».

Руководитель направления «Инвестиции» финансового супермаркета Банки.ру Алексей Новиков отметил, что к концу 2020 года финансовая компания заняла первое место по количеству зарегистрированных на Московской бирже клиентов с результатом 3,5 млн. «Она подтвердила свое абсолютное лидерство по активным клиентам, увеличив их количество за год более чем в семь раз. «Награду получает Тинькофф Банк!» — объявил он.

«Спасибо за признание, спасибо за очередную награду. Наша главная задача — это happiness клиента, ему нужно дать максимальный объем возможностей и заботы. Наша команда об этом думает круглые сутки. Наверное, благодаря этому мы в 2020 году привлекли два миллиона новых клиентов. В прошлом году наши клиенты заработали свыше 30 миллиардов рублей. Спасибо всей нашей команде, у нас крутейшая молодая команда, приходите к нам работать!» — сказал директор инвестиционного бизнеса Тинькофф Банка Дмитрий Панченко.

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При покупке иностранных бумаг с помощью карты рубли конвертируются в валюту сделки по курсу банка.