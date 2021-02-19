Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации Росбизнесбанка. О судебном решении от 5 февраля этого года сообщается в сегодняшнем релизе Центробанка, который в этой связи объявил о прекращении деятельности временной администрации кредитной организации с 20 февраля.

Ликвидатором утверждено Агентство по страхованию вкладов. На сайте АСВ эта информация была опубликована на выходных.

Лицензия у Росбизнесбанка была отозвана 23 октября 2020 года. ЦБ, в частности, пояснял, что более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка было представлено проблемными ссудами. «Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков», — указывал регулятор.



«Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», — отмечалось в числе прочего в сообщении об отзыве лицензии.