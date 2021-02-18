Госкорпорация «ВЭБ.РФ» после подачи иска в арбитраж к Utair нашла претендента на покупку долгов перевозчика на 1,5 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, знакомые с процессом реструктуризации долгов авиакомпании. По словам одного из них, такая информация будет опубликована 1 марта. ВЭБ реализует права требования к авиаперевозчику через конкурентные торги. Подведение итогов аукциона состоится до 1 апреля, сообщил представитель ВЭБа.

Госкорпорация выставила на продажу права требования к авиакомпании на 1,39 млрд рублей (без учета процентов) по завышенной цене — за 671,4 млн рублей, то есть за 48% от номинала, рассказывал источник, знакомый с консолидацией кредитов перевозчика. За пять дней до окончания приема заявок ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании на 208 млн рублей, следует из картотеки дел. После этого иска участник для проведения аукциона ВЭБа появился. По словам источника, 208 млн рублей — это сумма накопившейся задолженности Utair перед ВЭБом по просроченным процентам, штрафам, пеням, неустойкам и госпошлинам. В случае продажи прав требований на торгах их новый владелец будет определять дальнейшие шаги по урегулированию задолженности авиакомпании, отметил представитель госкорпорации.

Банк «Россия», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair, в СМИ называли единственным претендентом на них. Но кредитная организация не подавала заявку на участие в аукционе ВЭБа, сообщили в пресс-службе банка. Другим кредитором авиакомпании выступает «Сургутнефтегаз». В компании на вопрос о том, подавал ли акционер заявку на участие в аукционе ВЭБа, отвечать не стали.

Это могло сделать и физическое лицо, следует из документации к торгам. Как утверждает источник, близкий к процессу реструктуризации долгов Utair, заявившийся претендент не заинтересован в банкротстве авиакомпании.

Если «ВЭБ.РФ» продаст свое право требования, вопрос о возбуждении дела о банкротстве Utair будет решать уже новый кредитор, отметили эксперты. Он также будет определять судьбу предъявленного иска на 208 млн рублей. Также такие сделки могут заключаться в интересах третьих лиц. Подача ВЭБом иска к авиакомпании может быть направлена на подтверждение факта наличия самих долговых обязательств: если суд подтверждает, что требования обоснованы и законны, то они стоят дороже, считают эксперты.