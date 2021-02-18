Гран-при ежегодной премии «Банк года» получил СберБанк. Победителя в главной номинации объявила генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.

«В 2020 году этот банк сделал ставку на развитие экосистемы, которая позволила ему показать в проблемном 2020 году колоссальный органический рост бизнеса — на 21%, или почти на 6 триллионов рублей. И при этом сохранить высокие показатели эффективности бизнеса. Думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Этот банк у нас тоже пока такой один — СберБанк», — отметила она.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций СберБанка Владислав Крейнин поблагодарил за высокую оценку того, что банку удалось реализовать в прошлом году. «В 2020 году мы максимально полно раскрыли понятие «экосистема», в которую трансформируется банк, — сказал он. — Это была интересная и сложная задача, но в период пандемии она принесла клиентам максимально выгоды и пользы».

Он напомнил о сервисах, которые многие россияне впервые опробовали благодаря режиму самоизоляции, например, сервисах доставки на дом продуктов питания и лекарств, телемедицины и онлайн-кинотеатра в рамках экосистемы «Сбера». «Мне кажется, 2020 год был годом больших потрясений, когда мы все изменили свои привычки, но он стал годом больших возможностей, которые реализовали талантливые люди», — добавил Владислав Крейнин.

СберБанк занимает первое место в России по объему нетто-активов и чистой прибыли. В декабре 2020 года банк заработал 62,5 млрд рублей, а за весь прошлый год получил 781,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Активы «Сбера» по итогам 2020-го выросли на 19,7% (на 14,7% без учета валютной переоценки) и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн рублей.

В сентябре 2020-го президент — председатель правления СберБанка Герман Греф представил новый логотип финучреждения. Теперь он выглядит как зелено-сине-желтый круг с зеленой галкой внутри и словом «Сбер». Банк делает ставку на развитие своей экосистемы. «Сбер» в будущем планирует получать от небанковских продуктов 20—30% своих доходов.

Основной акционер СберБанка — Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала банка плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Услугами СберБанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России — около 14 тыс. точек обслуживания.