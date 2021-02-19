«Сбер» запускает собственную платформу «умного» дома и продажи новых «умных» устройств под брендом Sber — смарт-ламп и смарт-розеток, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства «Салют». Об этом объявили в пятницу в СберБанке , уточнив, что взаимодействовать с новыми устройствами можно через интерфейсы мобильного приложения «Сбер Салют», а также с «умного» экрана SberPortal и «умной» медиаприставки SberBox, отдавать команды — голосом или через тач-интерфейс.

«Интеграция умных устройств Sber позволяет автоматизировать их работу в доме и управлять ими как единым целым», — подчеркивается в релизе.

Так, «умные» лампы Sber (предусмотрены цоколи Е14 и E27) позволяют регулировать яркость света, цвет, насыщенность и цветовую температуру, включать и выключать их по таймеру. «Новинку отличает минимальный уровень пульсации, а также разнообразие кастомных световых эффектов — рассвет и закат, романтическое освещение и даже северное сияние. Можно привязывать лампы к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или выключить все освещение в выбранном доме одной командой. Кроме того, несколько умных лампочек Sber можно собрать в группу, задать ей имя и менять освещение также в одну команду. Например, сказать ассистенту: «Салют», сделай цвет «Люстры» теплее», — поясняют в «Сбере».

«Умные» розетки Sber могут управлять работой электроприборов в доме, в том числе по таймеру — для этого нужно установить отложенные команды. В банке подчеркивают, что уникальной особенностью «умной» розетки является наличие функции блокировки от детей (блокировка кнопки включения розетки), кроме того, она имеет заземление и оснащена защитными шторками. Для одновременного управления однотипными приборами, например обогревателями, можно объединять розетки в группы.

Для «умных» устройств предусмотрены опции удаленного управления, контроля расхода электроэнергии и работы без подключения к Интернету.

«Устройствами «умного» дома можно управлять из соседней комнаты, с работы или даже с другого континента. Если пользователь хочет, чтобы увлажнитель воздуха или кондиционер, подключенные к электросети с помощью смарт-розетки, уже работали к моменту его прихода домой, достаточно отдать команду виртуальному ассистенту («Сберу», «Афине» или «Джой») в приложении «Сбер Салют», — отмечается в релизе.

В числе прочего подчеркивается, что «умные» лампы — светодиодные, они потребляют в девять-десять раз меньше электричества, чем сопоставимые по яркости лампы накаливания, и служат гораздо дольше. «Розетки также помогают экономить: они измеряют, сколько электричества потребляет подключенная к ним техника. Это позволяет узнать, какие из устройств наиболее энергоемкие и как лучше спланировать их работу — например, включать их по таймеру ночью, когда тарифы снижены», — добавляют в «Сбере».

Чтобы использовать все возможности устройств, необходимо подключение к Интернету, но даже если оно пропало, ими можно продолжать управлять локально, подключив «Сбер Салют», SberPortal или SberBox к той же сети Wi-Fi, в которой работает лампа или розетка. Локальное управление доступно через тач-интерфейс или с пульта.

«Запуск платформы «умного» дома от «Сбера» — долгожданное событие для рынка и важный шаг для нас как технологической компании. «Умный» дом — часть большой экосистемы «Сбера», расширение граней пользовательского опыта для владельцев умных девайсов и постоянно растущей аудитории ассистентов «Салют». Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по отдельности: утром свет зажжется в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить, выключили или нет утюг, — «умная» розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребенку», — комментирует старший вице-президент «Сбера» по новым цифровым поверхностям Константин Круглов.



Рекомендованная розничная цена «умных» ламп Sber составит 990 рублей, «умной» розетки Sber — 1 390 рублей; на старте продаж будут действовать специальные цены в 890 и 1 190 рублей соответственно. Устройства «умного» дома от «Сбера» уже доступны в фирменном интернет-магазине. При оформлении до 8 марта 2021 года действует специальное предложение на покупку комплекта устройств. Устройства можно будет также приобрести в популярных сетях магазинов электроники и на маркетплейсах.