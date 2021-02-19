Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды «Антарес лимитед», в которой работали бывшие сотрудники «Кэшбери», сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

«С учетом того, что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. В частности, совместно с банком, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компании «Антарес Лимитед», которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту», — сказал Чиханчин.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал, что регулятор выявил финансовую пирамиду «Антарес Лимитед», которая открыла по стране сеть «консультационных центров». По словам Ляха, в данной организации работали менеджеры из ранее нашумевшей финансовый пирамиды «Кэшбери».