Суммы ипотечных сделок в двух крупнейших городах России различаются почти вдвое, при этом и в Москве, и в Петербурге покупка квартиры в ипотеку стала дороже, выяснили в агентстве недвижимости «ЦИАН», чьи данные приводит РБК .

Средняя стоимость квартир, купленных в ипотеку в 2018—2020 годах в Москве и Санкт-Петербурге, различается почти в два раза, следует из поступившего в РБК пресс-релиза ЦИАН. В Москве и Подмосковье средняя стоимость такой покупки составила 8,2 млн рублей, в Петербурге и Ленобласти — 4,3 млн.

При этом средние показатели выросли с 2018 года в обоих регионах: на 23% в Московской и на 34% в Петербургской агломерациях.

Аналитики сопоставили данные о покупке физлицами жилья в ипотеку в новостройках по договорам долевого участия. Учитывались как квартиры, так и апартаменты. Статистика не включает инвестиционные сделки, под которыми в ЦИАН понимают покупку пяти и более лотов на одного дольщика в одном жилом комплексе.

Средний за три года срок ипотечного кредита в Москве и области составил 212 месяцев (17,7 года), в Петербурге и области — 202 месяца (16,8 года). Год от года срок кредитования удлинялся в обоих регионах. В столичном регионе период выплат по выданной ипотеке с 2018 по 2020 год стал длиннее на 20 месяцев, в Петербургской агломерации — на 23 месяца. Прирост за последний год составил восемь месяцев и 21 месяц соответственно.

В ЦИАН обращают внимание на то, что в обеих столицах самые длинные ипотечные кредиты в исследуемый период выдавали банк «Возрождение» (232 месяца) и Банк ДОМ.РФ (227 месяцев), самые короткие — банк «Санкт-Петербург» (192 месяца) и СберБанк (198 месяцев).

Средний срок кредита коррелирует со стоимостью квартиры, считают аналитики: чем она дороже, тем быстрее заемщики планируют закрыть ипотеку. При стоимости жилья до 300 тыс. рублей за «квадрат» средний срок ипотеки в столицах составляет 211,2 месяца, в бюджете от 300 тыс. — 166 месяцев. В компании объясняют это разницей в доходах целевой аудитории: те, кто покупает жилье верхней ценовой категории, в целом менее склонны растягивать срок кредита, чтобы уменьшить размер ежемесячной выплаты.

В ЦИАН подсчитали, что 53% ипотечных кредитов в столичных агломерациях за последние три года были оформлены женщинами. Доля ипотечниц в общем объеме кредитных сделок в Москве и области составила 51%, в Петербурге — 56%. Женщины в среднем оформляли ипотеку на более короткий срок, чем мужчины: 205 и 211 месяцев соответственно.



По статистике агентства недвижимости «Миэль», за шесть лет средний срок ипотечного кредита в Москве и области вырос на 2,6 года. В компании подчеркивают, что москвичи в большинстве случаев выбирают долгий срок выплат даже при небольшой сумме займа: люди стараются по максимуму сократить сумму ежемесячного платежа.