ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 20 февраля.

Курс доллара повысился на 19,62 копейки, составив 73,9717 рубля (73,7755 рубля на 19 февраля). Курс евро вырос на 67,27 копейки, до 89,5427 рубля (88,87 рубля на 19 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:05 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 3 копейки и составил 73,88 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,66 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,83—74,11 рубля за доллар и 89,42—89,99 рубля за евро.