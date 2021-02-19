Минтруд сможет направлять неиспользованные средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Такие полномочия за ведомством закреплены соответствующим проектом постановления правительства, сообщается в пятницу на официальном сайте Кабмина.

«Проектом постановления предлагается, в соответствии с частью 23 статьи 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», закрепить за Минтрудом России как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии», — указывается на сайте правительства, где опубликованы решения по итогам заседания кабмина.

Решение правительства — принять проект постановления по этому вопросу.