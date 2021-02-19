Министерство просвещения РФ предложило ввести меры поддержки в форме налогового вычета или скидки при покупке путевки для семей, которые намереваются выехать на отдых всем составом. Об этом заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Наталия Наумова.

«В рамках исполнения 69 пункта плана Десятилетия детства мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом», — заявила она на общественных слушаниях «Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года» в Общественной палате.

По ее словам, министерство ждет от других ведомств отзывы на предложение. Наумова добавила, что Минпросвещения РФ предложило Ростуризму включить в нацпроект по туризму такую меру поддержки, как кешбэк при приобретении родителями путевки для своего ребенка в детский лагерь.