Минфин РФ подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021—2023 годы. Об этом сообщили в министерстве, отметив, что речь идет о ряде новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения.

«В прошлом году были утверждены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021—2023 годы. Документ разрабатывался с учетом сложившейся экономической ситуации и направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения. Для реализации положений документа в части основных направлений налоговой политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд новаций», — отмечается в релизе.

«Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, — прокомментировал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. — Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур».

Основные предлагаемые меры:

освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии что сумма налоговых вычетов от продажи (250 тыс. рублей или 1 млн рублей) превышает доходы; отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам; введение — для упрощения администрирования — беззаявительного порядка предоставления льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; освобождение детей-инвалидов (их представителей) от уплаты пошлины при обращении в суды общей юрисдикции или получении нотариальных услуг; расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения; в рамках запущенной работы по повышению эффективности предоставляемых налоговых льгот предусмотрено ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта; применение понижающего коэффициента по НДПИ для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически идентичны; продление действия до 2023 года пониженной ставки налога на имущество для организаций железнодорожной инфраструктуры; уточнение условий для получения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы с 1 января 2022 года; донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках: предлагается корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1% (в тематическом материале РБК уточняется, что сейчас предусмотрена индексация индикативных (оптовых) цен топлива, заложенных в формулу демпферного механизма, на 5%. — Прим. Банки.ру); проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%; сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50-процентного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет; перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020—2021 годы на март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу.

Документ проходит межведомственное согласование и будет размещен для общественного обсуждения, уточняют в Минфине.