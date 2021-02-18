Премию «Банк года» в номинации «Страховая компания года» получила СК «АльфаСтрахование».

«Быстро развивающаяся страховая компания в сфере IT-технологий. Она динамично задает тенденцию рынку по продуктовой линейке и новым дополнительным продуктам внутри имеющихся. Лидер среди страховых компаний по продажам е-ОСАГО, демонстрирующий лояльность по отношению к своим партнерам. Страховая компания года — «АльфаСтрахование», — объявила коммерческий директор Банки.ру Татьяна Бегус.

«Мы рады и горды получить эту награду. 2020 год был очень непростым для всей индустрии, мы вынуждены были меняться, запускать новые продукты. И мне кажется, нам это удалось. 2020 год был для нашей компании очень удачным. Так, мы запустили защиту от коронавируса. Очень приятно, что вы так высоко оценили нашу компанию», — сказала директор департамента маркетинговых коммуникаций СК «АльфаСтрахование» Елена Филатова.



Группа «АльфаСтрахование» — одна из крупнейших частных российских страховых групп с универсальным портфелем страховых услуг, который включает комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».



Услугами «АльфаСтрахования» пользуются более 29 млн человек и 83 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Собственные средства группы составляют свыше 28 млрд рублей.