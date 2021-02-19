Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 8 копеек и составил 73,99 рубля, а евро подорожал до 89,47 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу с утра ожидается курс доллара к рублю в диапазоне значений 73—74,5 рубля, а курс евро — в интервале 89—90 рублей.

«Падение нефти – хороший повод для распродажи рубля. Западные инвесторы смотрят на рублевые активы через нефтяной прицел, и вполне могут сейчас начать выводить свои средства обратно к себе на родину, фиксируя прибыль пока она есть. Частично российскую валюту поддержит наметившийся вчера отскок в ценах ОФЗ. Но это лишь отскок, которых с зарождения в начале декабря нисходящего тренда мы видели несколько, но все они не привели к приостановке распродаж ОФЗ. Сыграет свою роль и фактор пятницы – перед выходными на плохом внешнем фоне желание захеджировать рублевые позиции валютой лишь возрастет. Поэтому пара доллар-рубль сегодня устремится к сопротивлению 74,7, и вполне может протестировать его на прочность», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.