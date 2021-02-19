Очередной двадцать первый по счету iFin стал событием, которого нельзя было представить еще полгода назад. Ключевое мероприятие банковской отрасли в старом-добром офлайн формате – сегодня это звучит смело и даже вызывающе. Практически все спикеры отмечали, что рады видеть аудиторию не сквозь окошки зума, а в «реале». Поэтому, вероятно, и программа форума получилась насыщенной, интересной и живой.

Новые вызовы?

В своем вступительном слове на открытии форума генеральный директор BSS Георгий Кравченко оценил насколько изменились вызовы вследствие пандемии. И пришел к парадоксальному выводу, что ключевые вызовы неизменны в банковском секторе несмотря на то, что мир изменился.

Также, как и год назад технологические гиганты продолжают увеличивать цифровой отрыв от остальной массы банков, речевые технологии неумолимо становятся новым стандартом, особенно в сфере взаимодействия с клиентами, киберпреступники продолжают ставит пугающие рекорды.

Что касается отрыва технологических гигантов, по мнению Георгия Кравченко, здесь важна трезвость остальных банков и понимание, что самостоятельно, опираясь только на свои силы уже невозможно догнать и серьезно конкурировать с банками Топ-10. Что же делать? Опираться на технологии и помощь профессионалов! Нет необходимости копировать и бежать за лидером. Не всегда и не для всех их решения лучше. И здесь важно найти надежного и партнера, каким уже четверть века старается быть компания BSS.

В части голосовых решений BSS за прошедший год сильно приросла. Наблюдался взрывной кратный рост внедрений в разных, в том числе новых для компании индустриях: госсектор - центры предоставления госуслуг (МФЦ) и сфера здравоохранения, банки и телекоммуникационные компании. Важно, что преимущество имеет голосовое решение, которое является частью единой омниканальной системы. Есть большой запрос на внедрение именно такой системы. Клиентам необходим единый вендор, который сможет все аккумулировать.

Все более уязвимой становится сфера кибербезопасности. Спикер отметил, что ситуация близка к критической и внимание к этой проблеме должно быть максимальным. BSS предлагает решения и услуги, которые позволят банкам и компаниям успешно противостоять киберугрозам. Компания обладает серьезной экспертизой в этом направлении.

Новая эра дистанционных сервисов

Если раньше банки и компании еще думали, стоит ли заниматься цифровизацией и инвестировать в это направление, то сейчас альтернативы нет. Как отметил заместитель директора по продажам и развитию компании BSS Станислав Шилов: «Клиенты ждут и требуют нового подхода. Особое внимание к UX и скорости вывода новых сервисов – здесь моду диктует молодежь». Банки оказываются в непростой ситуации. С одной стороны необходимы быстрые изменения, с другой стороны, решения на монолитной архитектуре не позволяют быстро выводить новые сервисы, это долго и дорого, страдает time-to-market.

Выход – системы ДБО на микросервисной архитектуре. Микросервисы разрабатываются и развиваются независимо друг от друга, что в разы ускоряет вывод новых продуктов и сервисов. Однако создание таких решений могут себе позволить только банки Топ-10 – им по карману такие масштабные инвестиции. Остальная масса банков снова остается за бортом и отрыв между ними и лидерами продолжает нарастать.

Компания BSS взялась за амбициозную задачу – разработать вендорское промышленное решение ДБО на микросервисной архитектуре, доступное любым банкам, независимо от масштаба их бизнеса. «Это решение позиционируется как инструмент, которым могут пользоваться как банки Топ-10, так и другие, нацеленные конкурировать с лидерами, создавать уникальные сервисы, выделяться на рынке. Кроме платформы будут разработаны и прикладные бизнес-сервисы, которые могут встраиваться в бизнес-процессы банка», - добавил С. Шилов.

Компания BSS защитила этот проект и выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий на его реализацию.

Будущее за биометрической голосовой аналитикой

На форуме компания BSS представила полный стек своих продуктов, разработанных на основе голосовых технологий и объединенных в омниканальную диалоговую платформу Digital2Speech . Это голосовой помощник, автоматизированные обзвоны, речевая аналитика, голосовая биометрия и чат-боты. Голосовые решения BSS разработаны на территории РФ, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.

Руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов BSS Юрий Ледаков рассказал, что голосовые решения BSS соответствуют ключевым трендам рынка, выделенным Gartner в докладе Cool Vendors in Speech and Natural Language (2019). Это использование всего спектра данных в естественной речи, которая несет больше информации, чем обычный текст. Адаптация и локализация языковых моделей, в том числе с использованием краудсорсинга. Поддержка не только STT (Speech-to-Text), но и определения намерений клиента путем анализа устной речи.

Наиболее актуальной для банков и компаний становится речевая аналитика, а будущее за биометрической речевой аналитикой. Уже сейчас с помощью инструментов речевой аналитики улучшают внутренние бизнес-процессы и увеличивают продажи за счет повышения лояльности. «Использование речевой аналитики позволяет на 25% увеличить продажи телемаркетинга, свести к нулю количество критичных нарушений, способных спровоцировать штрафные санкции, повысить эффективность линии продаж в 3 раза и кросс-продаж на входящих за месяц на 30% и это еще не все», - отметил Ю.Ледаков.

Комбинированные кибератаки и что с этим делать?

В последние несколько лет компания BSS существенно нарастила и усилила свои компетенции в области информационной безопасности. Теперь они доступны не только в рамках комплексной безопасности нашего ДБО, но и в других продуктах. «Клиентам предоставляется возможность пользоваться всем комплексом компетенций. Среди них как услуги соответствия требованиям регулятора, так и анализ защищенности (тесты на проникновение) – то есть определение фактической безопасности компании и ее готовности противостоять современным киберугрозам», - сообщил директор департамента информационной безопасности компании BSS Виктор Гулевич.

В ходе конференции эксперты BSS по кибербезопасности из команды, так называемых, «белых хакеров» рассказали о практических кейсах, с которыми сталкивались при выполнении задач. Наиболее интересные - атака через «сломанное» приложение и через партнеров, а также ввод в заблуждение с использованием DDoS-атаки. Весьма эффективными остаются методы социальной инженерии.

Всем заинтересованным участникам форума был предложен чек-лист по контролю своих партнёров «Что надо сделать, чтобы обезопасить себя от атак через партнеров». Если вам необходимо получить этот документ, направляйте свои контактные данные , мы вам ее вышлем.ы

Бизнес-тренды развития продуктов для физлиц

«На протяжении всего прошлого года мы наблюдали устойчивые тенденции по отказу от пластиковых карт, роста удаленного оказания услуг, расширение дистанционного общения, развития маркетплейсов», - поделился наблюдениями заместитель руководителя департамента продвижения банковских продуктов Кирилл Бортаковский.

Все это серьезно повлияло на развитие систем ДБО и банковских продуктов для частных клиентов. Банки продолжают искать новые точки роста, пересматривают используемые технологии. «Учитывая, что и в этом году мир продолжит уходить в онлайн, одним из ключевых трендов, станет разработка цифрового профиля клиента с персонифицированными предложениями. Понимая это, компания BSS уже предлагает банкам подходящее решение», - добавил К.Бортаковский.

Кстати, на протяжении всей работы форума на стенде BSS можно было не только пообщаться с экспертами компании, получить консультации по интересующим вопросам, но и протестировать все ключевые программные продукты компании BSS.