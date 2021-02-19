Никулинский суд Москвы отклонил иск актера Сергея Жигунова к волгоградскому НОКССбанку, который ранее отсудил у него квартиру в счет погашения долга. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд отклонил исковые требования Жигунова», — заявили в суде, не уточнив деталей.

По данным из открытых источников, в 2014 году Жигунов взял кредит в НОКССбанке на кинопроект. Вернуть деньги в срок не удалось, после чего банк обратился в суд. Актер оказался должен кредитной организации более 38 млн рублей. Банк заключил с ним соглашение о выплате долга, однако сделать это в срок Жигунов не смог. Останкинский отдел судебных приставов по заявлению НОКССбанка возбудил исполнительное производство, в рамках которого квартира актера на Мосфильмовской улице в Москве отошла к банку. Актер пытался оспорить это решение и подал иск.



Как следует из заметки «Московского комсомольца» на эту тему, актер брал в кредит более 36 млн рублей. После того как торги по продаже квартиры два раза были признаны не состоявшимися, квартира перешла к банку, но с понижением в цене на 25%. На погашение долга этого не хватило — по данным базы исполнительных производств, за Жигуновым числится задолженность в 12,275 млн рублей и исполнительский сбор еще почти в 2,7 млн.