Снятие введенных из-за коронавируса ограничений, контроль за ценами на строительные материалы и разрешение въезда в Россию рабочих поможет остановить рост цен на недвижимость, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Надо снимать все нормативные ограничения, потому что чтобы скорость была быстрее. Надо очень жестко контролировать цены на материалы, потому что в начале года у нас рост цен на металл произошел чуть ли не на 100%. А себестоимость от двух до десяти процентов занимает. Надо точно решить вопрос с трудовыми ресурсами — надо разрешить въезд рабочих, потому что у нас страшный дефицит сейчас кадров по всей стране строительных», — сказал Хуснуллин.

По его словам, необходимо повысить покупательскую способность, чтобы у людей была возможность купить недвижимость, соответственно власти внимательно отслеживают рост доходов россиян. «Набор мер понятен, мы этим занимаемся. Каждый регион анализируем, составляем план действий... Это такая очень комплексная мера, которой мы системно занимаемся с каждым регионом», — уточнил зампред правительства.