ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста количества жалоб бизнеса о пересчете налогов. Это следует из письма замруководителя ФНС Константина Чекмышева на имя главы службы Даниила Егорова, сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

«При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости перерасчета налоговых обязательств <...> увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме Чекмышева к Егорову.

Пресс-служба ФНС сообщила изданию, что ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров». «Основная концепция в том, что каждая жалоба является основанием не только для запуска процедуры ее рассмотрения, но и для выявления причины ее подачи», — говорится в ответе службы. «Задача ФНС России — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Логика ожиданий ФНС относительно роста жалоб такова: признание необходимости налоговой реконструкции для ряда случаев приведет к тому, что бизнес станет оспаривать уже принятые решения о доначислениях, которые могут быть задним числом признаны излишними в результате изменения подхода. При этом компании обязаны будут сначала обратиться к налоговикам для попытки досудебного обжалования. «В порядке досудебного урегулирования в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения может быть подана повторная жалоба по новому основанию — изменение позиции налогового ведомства», — пояснил РБК адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Поэтому следует ожидать поступления жалоб по пересмотру решений, вынесенных с 2020 года с применением ст. 54.1, считает он.



В самой ФНС оценивают предельное количество потенциальных жалоб в 318 досудебных оспариваний доначислений, указано в письме. В связи с этим ФНС меняет структуру своего управления досудебного урегулирования налоговых споров (УДУНС) — упраздняет ряд отделов и создает новые. Штат сотрудников управления предложено увеличить с 82 до 104 человек, следует из письма Чекмышева. В том числе создается отдел анализа и автоматизации процессов досудебного урегулирования споров и цифровизации причин возникновения споров.

Яголович утверждает, что за время действия ст. 54.1 по результатам налоговых проверок «излишне доначислены сотни миллиардов рублей, значительная часть уже взыскана, некоторые бизнесмены привлечены к уголовной ответственности или находятся под уголовным преследованием». «Конечно, люди потребуют пересмотра начисленных недоимок», — уверен он.