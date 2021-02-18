Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории — они получили 3,8 трлн рублей, пишут «Известия» . Это на 1,3 трлн, или на 54%, больше, чем в 2019-м, подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Несмотря на поддержку, региональный дефицит в прошлом году также был рекордным — минус 0,7 трлн рублей. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей (около 20% от собственных доходов субъектов).

На шесть регионов пришлось 54% дефицита. Так, дефицит Москвы составил 137 млрд рублей, или 20% от общей суммы регионального «минуса». Далее идут Московская (-85 млрд рублей), Кемеровская (-41 млрд рублей), Тюменская (-41 млрд рублей) области, Санкт-Петербург (-40 млрд рублей) и Республика Башкортостан (-40 млрд рублей). Затраты региональных бюджетов в 2020 году увеличились на 17% по сравнению с 2019-м и составили 14 трлн рублей, 83% прироста расходов пришлось на социально ориентированные разделы бюджета: здравоохранение (+71%, или 830 млрд рублей), социальная политика (+24%, или 636 млрд рублей) и образование (+8%, или 200 млрд рублей). Собственные доходы субъектов — прежде всего это налог на прибыль и НДФЛ — сократились незначительно: на 2%, или на 234 млрд рублей.

В 2020 году субъекты профинансировали часть дефицита за счет использования долга — на сумму в 391 млрд рублей, следует из расчетов АКРА. В общей сложности обязательства регионов увеличились на 18% и достигли 2,5 трлн рублей. Также субъекты довольно активно расходовали свои резервы — остатки на счетах за прошлый год снизились на 589 млрд рублей.

Как сообщили в Минфине, итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показали, что система выдержала вызовы. Предпринимаются также меры по обеспечению устойчивого финансового положения и в 2021 году.

По словам экспертов, основными факторами, определившими динамику налоговых доходов регионов в 2020 году, стали цены на углеводороды и ограничительные меры, связанные с пандемией. Динамика 2021 года будет зависеть от темпов вакцинации и восстановления внешнеэкономической конъюнктуры. Также 2021 году расходы уже не будут высокими, в частности, не потребуется такая массированная поддержка здравоохранения, медицины и бизнеса, уверены эксперты. Восстановление на сырьевых рынках позволит значительно сократить совокупный разрыв региональных бюджетов в 2021 году, но число дефицитных субъектов в 2021 году едва ли существенно уменьшится. Им потребуется изыскивать дополнительные ресурсы для финансирования национальных проектов и развития экономики, считают эксперты.