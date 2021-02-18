Об этом говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации(с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 февраля составил 160 млн долларов, понизившись с уровня прошлой недели в 190 млн, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
«Российские активы получили притоки в размере 160 миллионов долларов после 190 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.
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