Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по итогам 2020-го составила 26,3 млрд рублей, увеличившись на 6 млрд или 29,4% по отношению к 2019 году. Таковы данные отчетности компании по МСФО.

Консолидированные активы группы составили 1,332 трлн рублей (рост на 287,5 млрд рублей или 27,5% по отношению к 2019 году).



Портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 1,081 трлн рублей, увеличившись с начала года втрое — на 709,9 млрд рублей.



Рентабельность собственных средств составила 16,8%, увеличившись на 3,8 п. п. по сравнению с 2019 годом.



Чистые процентные доходы «ДОМ.РФ» за 2020 год составили 24,039 млрд рублей, увеличившись на 6,082 млрд или 33,9% по отношению к 2019-му. Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом среднегодовой величины процентных активов с 801,685 млрд рублей в 2019 году до 1,086 трлн в 2020-м при сохранении чистой процентной маржи на уровне 2,2%.