Банк России в четверг, 18 февраля, принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную АО «Конкорд управление активами», говорится в материалах регулятора.



«Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», — поясняет банк.

Как уточняет ТАСС , компания была основана в 1994 году и получила известность под именем УК «Достояние». В 2013 году в рамках ребрендинга была переименована в УК EG Capital Partners, а в 2018 году — в Concord Asset Management. Компания предоставляет услуги доверительного управления активами институциональных и корпоративных инвесторов, а также по управлению активами для частных клиентов.