Российские компании могут получить возможность отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронного адреса регистрации предприятий — так называемого Business ID — для получения юридически значимых уведомлений, пишут «Известия» . Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Выполнить задание необходимо до 1 марта, следует из протокола совещания в Кабмине.

Как пояснил близкий к правительству источник, в этот раз речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии. Обязательные уведомления, например сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов, могут приходить и на электронную почту. Вести базу таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре, отметил источник.

В Минэкономразвития подтвердили, что в настоящее время изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса. Там также ведут работу над цифровой экосистемой для МСП, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме одного окна.

По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, это облегчит жизнь «удаленщикам» — им не нужно будет платить деньги за аренду регистрации. Также нововведение позволит избавиться от так называемых адресов массовой регистрации, где компании «прописываются», но в действительности не присутствуют. Из-за этого многих из них подозревают в том, что они однодневки и занимаются махинациями. Как отметил глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, намного более трудная и затратная задача — это ликвидация компании. По его словам, властям следовало бы сконцентрироваться на более важных проблемах бизнеса — например, регуляторных, правоприменительных, а также на силовом давлении.



Также инициатива содержит риск появления компаний, которые будут регистрироваться, не имея ни офиса, ни штата, добавил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Проверить реальность такой организации будет тяжело, что создаст проблемы для надзорных органов, так как многие выездные мероприятия проходят на территории компании. Скорее всего, какие-то сведения о том, где можно найти представителей предприятия, все же указать придется, считает юрист.